Тренер рассказал, как выбрать вид спорта для ребенка

При выборе вида спорта для детей важно учитывать их личные качества и особенности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал футбольный тренер Юрий Газзаев.

По его словам, при таком подходе можно будет увлечь ребенка, а также сделать из него профессионального спортсмена. Тренер отметил, что детям иногда может не хватать каких-либо качеств для одного вида спорта, при этом для другого их будет достаточно.

«Тренерам стоит периодически встречаться и между собой общаться. «Посмотри, у меня такой-то парень есть, чего-то не хватает для моего вида спорта, а тебе, может быть, он подойдет». И тогда дети не будут выпадать, и, в принципе, это объединит виды спорта, не будет никакой ревности друг к другу. А объединит их, и в то же время дети не будут страдать», — добавил Газзаев.

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