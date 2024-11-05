Родителям рассказали, как приучать детей к спорту

Детей нужно начинать приучать к спорту с раннего возраста. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал футбольный тренер Юрий Газзаев.

По его словам, сначала можно приучать его делать зарядку, а после — заинтересовать какими-то известными спортсменами.

«Тогда ребенок начинает гореть. На гимнастику детей отдают в раннем возрасте, на спортивные игры — чуть позже. Ребенку нужно приводить пример. Спорт должен быть в радость», — сказал Газзаев.

Эксперт также добавил, что отдавать ребенка в спорт нужно осознанно и с пониманием, в какое направление он пойдет.

Клинический психолог, к. псих. н., писатель и телеведущий Михаил Хорс до этого говорил, что детям важно прививать любовь к спортивным активностям, прогулкам, общению с другими людьми и животными, чтобы не сформировать у них зависимость от гаджетов. По его словам, родители снижают риск возникновения зависимости у ребенка, если проводят с ним время и, например, ходят на прогулки или в кафе. Если зависимость от гаджетов уже появилась, стоит обратиться к литературе по психологии или к специалисту.

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