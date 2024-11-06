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Названы правила, которые помогут сохранить активность при похолодании на улице

Основатели ChallengeGo: челленджи поднимут мотивацию для занятий спортом

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

С наступлением холодов важно адаптировать физическую активность под погоду, чтобы находить на нее силы. Об этом РИАМО рассказали основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

Так, можно бегать в помещении, если на улице холодно. Помимо этого, эксперты советуют создать ритуалы, которые помогут настроиться на занятия. Например, включать любимый подкаст во время тренировки. Поддержать мотивацию также поможет участие в онлайн-сообществах и челленджах.

По словам специалистов, чтобы сделать осенне-зимнюю активность увлекательной, можно также отслеживать свой прогресс с помощью фитнес-браслетов и приложений. Для разнообразия они рекомендуют попробовать новые виды активности.

«Поддержание активности в осенне-зимний период помогает не только физическому, но и ментальному здоровью. Гибкость, регулярность и маленькие ритуалы поддержат вашу бодрость и позитивное настроение. Осень и зима — время, чтобы заложить и укрепить привычки, которые помогут вам оставаться энергичными», — заключили эксперты.

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов до этого говорил, что оптимально уделять физической активности около трех часов в неделю. При этом, по его словам, речь не идет об обязательном посещении фитнес-залов, достаточно обычной ходьбы.

Ранее родителям рассказали, как приучать детей к спорту.

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