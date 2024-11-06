Врач рассказал, какой пульс считается опасным для жизни

Опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в этом случае важно сразу же вызвать скорую помощь. Врач отметил, что при высоком пульсе сердце сокращается слишком быстро, из-за чего не заполняется кровью, что грозит инфарктом. При низком пульсе могут произойти потеря сознания и остановка сердца.

«Сердце очень редко сокращается, не переносит нормально кровь. Фактически человек пребывает как будто в оглушенном состоянии, его органы и ткани очень плохо снабжаются кровью, он может потерять сознание. Может даже случиться остановка сердца», – предупредил Кондрахин.

Он добавил, что нормальной считается частота сердечных сокращений от 55 до 80 ударов в минуту.

Врач общей практики, заведующий отделением медицинской помощи на дому Роман Кулешов до этого говорил, что о наличии проблем со здоровьем может говорить пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту, если человек находится в состоянии покоя.

Ранее сообщалось, что ученые научились измерять пульс у питонов и других пресмыкающихся.