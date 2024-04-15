Врач объяснил, какой пульс может указывать на проблемы со здоровьем

О наличии проблем со здоровьем может говорить пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту в состоянии покоя. Об этом «Москве 24» рассказал врач общей практики, заведующий отделением медицинской помощи на дому Роман Кулешов.

«Если в покое частота сердечных сокращений выше 90, человек это чувствует. Могут быть неприятные ощущения за грудиной, слабость, потливость. Выраженная усталость, хочется прилечь. Это может говорить о проблемах как с сердечно-сосудистой системой, так и других заболеваниях, гормональных отклонениях. На это стоит обратить внимание и обратиться к врачу», — отметил эксперт.

По его словам, после стресса, эмоционального перенапряжения или физических нагрузок частота сердечных сокращений может увеличиваться, однако примерно через 10-15 минут пульс должен прийти в норму. Если этого не происходит и пульс превысил отметку в 120, стоит вызвать скорую помощь, отметил врач.

«Если пульс меньше 60, пока скорую вызывать не надо. Но если он доходит до 40 и ниже, следует немедленно обратиться к медикам. Низкий пульс может говорить о переутомлении, недосыпе. Также он может встречаться при гипотиреозе, то есть сниженной функции щитовидной железы», — добавил Кулешов.

Доцент кафедры терапии медицинского факультета ГУП Наталья Кобелевская до этого говорила, что нормальный пульс в покое составляет от 60 до 80 ударов в минуту. По ее словам, его повышение (тахикардия) может быть признаком болезней щитовидной железы, а также реакцией на некоторые средства от насморка.

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