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Ученые научились измерять пульс у питонов и других пресмыкающихся

VetRecord: найдено место на теле питона для замера частоты сердечных сокращений

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Depositphotos

Американские ученые из Корнеллского университета открыли способ измерения пульса у питонов и других покрытых чешуей рептилий. Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Record (VetRecord).

Ветеринарам бывает трудно обследовать пресмыкающихся с помощью стетоскопа, поскольку чешуя мешает передавать звук.

В новой работе команда нашла легкодоступное место на затылке у рептилий, где можно замерить пульс с помощью ультразвукового допплеровского детектора потока — инструмента, который можно найти в большинстве ветклиник.

Открытие сделали во время лечения прибрежной агамы — крупной ящерицы, страдавшей от аневризмы. Из-за этого височно-глазничная артерия на затылке животного расширилась. Ветеринары поместили туда детектор и отчетливо услышали биение пульса.

Исследователи обнаружили пульс в том же месте у других видов рептилий: леопардовых гекконов, черепах и змей.

В ходе дальнейших экспериментов специалисты использовали стандартный ветеринарный ультразвуковой допплеровский детектор потока для измерения частоты пульса на височно-глазничной артерии и частоты сердечных сокращений у 40 здоровых королевских питонов разного возраста и размера.

Они обнаружили, что средняя частота сердечных сокращений и средняя частота пульса составляли 60 ударов в минуту, а средняя разница между частотой пульса и частотой сердечных сокращений составляла 1,2 удара.

По словам ученых, их находка значительно упростит диагностику экзотических питомцев и обитателей зоопарков.

Ранее исследователи выяснили, что змеи могут слышать звуки без внешних ушей.

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