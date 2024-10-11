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Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море

В Балтийском море около Германии загорелся танкер с нефтью и химикатами

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DGzRS

Нефтяной танкер-химовоз Annika загорелся в Балтийском море неподалеку от немецкого города Кюлунгсборн, все члены экипажа спасены. Об этом сообщило Германское общество по спасению потерпевших крушение на своем сайте.

Аварийно-спасательный крейсер «АРКОНА» со станции DGZRS в Варнемюнде, глубоководный спасательный буксир «Балтика», зафрахтованный Федеральным министерством транспорта, и многоцелевое судно «Аркона» приступили к действиям по тушению пожара. На пути еще много транспортных средств и несколько вертолетов.

Черный дым от пожара виден на всем протяжении побережья. Командование по чрезвычайным ситуациям ФРГ взяло на себя общее оперативное руководство дальнейшими мерами.

Всех семерых членов экипажи вывезли с судна на спасательном катере.

7 октября сообщалось, что корабль ВМС Новой Зеландии под руководством женщины-капитана Ивонн Грей сел на мель и затонул.

Ранее в речном порту Омска загорелась баржа.

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