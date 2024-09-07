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В речном порту Омска загорелась баржа

Транспортная прокуратура: пожар произошел на барже в речном порту Омска

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Телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Пожар произошел на территории речного порта в Ленинском административном округе города Омска. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В заявлении уточняется, что около 9:00 по местному времени (6:00 мск) в гавани загорелась баржа.

«При проведении ремонтных работ на несамоходном судне допущено локальное возгорание», — подчеркнули в ведомстве.

Из публикации следует, что к текущему моменту сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пламя.

В свою очередь, представители Омской транспортной прокуратуры начали проверку на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, специалистам предстоит выяснить точные причины и обстоятельства ЧП.

16 августа на территории морского порта в городе Сочи произошел пожар. Как сообщал Telegram-канал «Кубань 24» со ссылкой на очевидцев, огонь охватил яхту. При этом сотрудникам МЧС РФ удалось оперативно локализовать возгорание.

Никакой информации о пострадавших в данном инциденте не поступало.

Ранее в городе Архангельске при пожаре на исследовательском судне пострадал один человек.

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