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Юрист напомнила о длительности предстоящих новогодних праздников в РФ

Юрист Яковлева: в новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд

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Сайт Сергея Собянина/sobyanin.ru

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила в разговоре с «Лентой.ру», что в предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд.

По словам Яковлевой, новогодние каникулы продлятся с воскресенья, 29 декабря, до среды, 8 января. Юрист отметила, что последняя трудовая неделя 2024 года при этом продлится шесть дней, с 23-го по 28 декабря.

Первым рабочим днем 2025 года станет четверг, 9 января, а совпадающие с праздниками выходные дни в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря 2025 года.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказывал, что главными зарубежными направлениями для отдыха россиян на Новый год являются Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

В июле руководитель министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявлял, что ведомство предложило сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным днем, как и в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» назвала лучшие направления новогодних туров для семей с детьми.

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