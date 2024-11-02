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Стало известно, где россияне будут отдыхать на Новый год

Турэксперт Мкртчян: россияне планируют отдохнуть в Таиланде на Новый год

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Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Главными зарубежными направлениями для отдыха россиян на Новый год являются Таиланд, Египет и ОАЭ. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Динамика бронирований зарубежных направлений на новогодние праздники прослеживается, в первую очередь продается Таиланд, Египет и Эмираты. Это главная тройка у нас. Цены выросли везде, определенная девальвация рубля все-таки», — сказал эксперт.

По его словам, стоимость отдыха на этих направлениях в среднем выросла на 5–7% в валюте. При этом сильнее всего подорожали туры в Таиланд, потому что туда начали массово приезжать китайские туристы, уточнил Мкртчян.

В конце октября сообщалось, что турпоток из России в Таиланд в конце октября подскочил вдвое в преддверии высокого сезона. За неделю с 14 по 20 октября Таиланд посетили 30 тыс. россиян. Для сравнения: в августе недельный турпоток составлял в среднем 15 тыс. человек.

Генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков говорил, что большую роль в увеличении потока российских туристов играют введенные таиландскими властями визовые послабления, благодаря которым россияне могут находиться в стране без визы в течение 60 дней.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых за границей в новогодние праздники.

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