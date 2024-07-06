Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Руководитель министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что ведомство предложило сделать 31 декабря 2025 года выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что 31 декабря в 2024 году является выходным днем. В следующем году этот день по проектам ведомства также получится выходным с учетом переноса всех дат.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Бессараб заявила, что в России следует законодательно утвердить 31 декабря выходным днем. Это важно для жителей, которые давно выступают за утверждение выходного в этот праздничный день.

Накануне Котяков сообщил, что при подготовке производственного календаря на 2025 год вариант утверждения 31 декабря выходным днем будет рассмотрен. По его словам, на это есть «значительный» запрос общества. Бессараб заявила, что с удовольствием поддержит эту инициативу.

Традиционно новогодние выходные в России стараются продлить с 31 декабря по 8 января, благодаря чему у людей появляется возможность воспользоваться таким мини-отпуском и куда-нибудь съездить, напомнила парламентарий.

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