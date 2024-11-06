Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову

Верховный суд России в среду рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, заседание назначено на 10:00 мск.

5 ноября адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил «Газете.Ru», что его подзащитный не будет принимать участия в заседании по рассмотрению кассационной жалобы на его приговор в Верховном суде РФ. Юрист также уточнил, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма. Стрелков признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жена Стрелкова опровергла информацию о его срочной операции на сердце.