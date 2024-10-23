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Жена Стрелкова опровергла информацию о его срочной операции на сердце

Жена Стрелкова назвала фейком информацию о срочной операции на его сердце

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за постов в Telegram, Мирослава Регинская опровергла слухи о его срочной операции на сердце.

Она заявила, что ее мужа не оперировали, более того, нет никаких оснований для слухов. Она отметила, что сегодня Стрелкова в колонии навещал адвокат, который и рассказал, что состояние здоровья заключенного стабильное.

Также Регинская опровергла появившуюся информацию, что ее мужа якобы проверяли медики против его воли. Регинская заверила, что все действия, в том числе и медосмотры, согласовываются непосредственно Стрелковым и проходят по его желанию.

«Муж звонил мне сам буквально вчера, разговаривал со мной, интересовался делами. У него все стабильно», — отметила она.

Гиркин приговорен к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он отбывает наказание в ИК в Кировской области. В конце сентября Telegram-канал SHOT, ссылаясь на адвокатов, сообщал, что Стрелкову стало плохо в колонии. Правозащитники поделились с журналистами, скорее всего, их подзащитному потребуется шунтирование или стентирование, что станет понятно после полного обследования, которое невозможно в тюремных условиях.

Игоря Стрелкова арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» и бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский. Экс-министра обороны ДНР обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу, а в другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова. В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее Стрелков оценил судьбу Пригожина известной фразой Путина.

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