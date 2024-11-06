Избиратели в Мэриленде пожаловались на «укравшие» их голоса машины

Избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд пожаловались на ошибки в работе машин для голосования на одном из участков. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как передает издание, ряд избирателей заявили, что машины для голосования перенаправили их голоса в пользу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн.

По словам представителя избирательной комиссии, проблема может быть вызвана расположением имен кандидатов на двух электронных страницах. Так, избиратели могли случайно выбрать Стайн вместо того, чтобы перевернуть страницу.

Согласно материалу The Washington Post, с жалобами на ошибки машин обратились более десятка избирателей, голосовавших на участке в начальной школе Арроухед в городе Аппер-Мальборо.

До этого телеканал CNN сообщал, что некоторые люди не смогли отдать свой голос в округе Апаче в штате Аризона из-за неисправности машин для голосования.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на президентские выборы.