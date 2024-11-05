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В одном из округов Аризоны возникли проблемы с машинами для голосования

CNN: люди не смогли голосовать на участках в округе Апаче Аризоны из-за сбоев

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Andrew Kelly/Reuters

Некоторые избиратели не смогли проголосовать на выборах президента США в округе Апаче в штате Аризона из-за неисправности машин для голосования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощника генпрокурора в управлении юстиции индейского племени навахо Кэтрин Белзовски.

По словам чиновницы, из-за технических проблем в работе оборудования не удавалось напечатать имена кандидатов в бюллетенях. В связи с этим сотрудники избирательных участков начали использовать машины для быстрого голосования, которых достаточно мало, а их работа нестабильна.

Белзовски отметила, что это не первый раз, когда в округе Апаче возникают проблемы с голосованием в день выборов, однако, по ее словам, это худший известный ей случай.

По информации CNN, управление юстиции племени навахо рассчитывает принять меры, чтобы избирательные участки в округе оставались открытыми «по крайней мере до позднего вторника» (утро среды мск).

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, где Трамп будет ждать результатов выборов.

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Выборы в США - 2024
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