Протестующие в Сербии вылили фекалии у администрации Нови-Сада

Протестующие после обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии вылили фекалии перед входом администрации города. Трансляцию происходящего ведет телеканал N1, который является балканским отделением CNN.

Различные оппозиционные группы и активисты через социальные сети призвали граждан собраться в 18:00 по местному времени (20:00 мск) и направиться шествием к зданию администрации города Нови-Сад, чтобы озвучить свои требования и оставить следы красной краской на административных зданиях.

Протестная акция началась с минуты молчания, после чего колонна протестующих направилась на центральную городскую площадь к зданию «Градска куча» — администрации Нови-Сада.

Хотя организаторы акции призывали участников не наносить ущерб историческому зданию, некоторые протестующие, скрывающие лица под капюшонами, все же бросали в двери и стены у входа тяжелые предметы, разбивали стекла, разрисовывали стены краской, в том числе надписями «МИР» и символом пацифистов, а также использовали пиротехнику, включая фаеры и дымовые шашки.

В числе прочего, протестующие подогнали к администрации канализационную автоцистерну и из шланга начали поливать ее содержимым вход в здание. С другой стороны входа в это время находились тяжело экипированная полиция.

Участники акции требуют отставки бывшего мэра Нови-Сада, нынешнего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича. Демонстранты также требуют привлечь к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками.

Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание железнодорожного вокзала, расположенного в сербском городе Нови-Сад. Сообщалось, что его должны были реконструировать, однако работы так и не прошли.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад.