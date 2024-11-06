Казанский пенсионер отдал мошенникам почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру

В Казани 63-летний мужчина потерял почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру, после сообщения от «экс-начальника». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пожилым мужчиной в мессенджере связался неизвестный, представившийся его бывшим руководителем. «Экс-начальник» сообщил, что персональные данные россиянина попали в руки преступников, и теперь они могут отправить его средства на финансирование ВСУ. Позже ему звонили якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга.

Пожилой россиянин поверил аферистам и последовал их инструкциям, перечислив часть сбережений на «безопасный счет». Другую часть накоплений он частями передавал курьерам злоумышленников. Когда счета пенсионера опустели, преступники перестали выходить на связь.

Пожилой казанец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб от действий мошенников составил почти 18 млн рублей.

Ранее московский пенсионер поверил мошенницам и лишился 61 млн рублей.