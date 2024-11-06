Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казанский пенсионер отдал мошенникам почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру

В Казани пенсионер отдал мошенникам почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру

close
Ilya Naymushin/Reuters

В Казани 63-летний мужчина потерял почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру, после сообщения от «экс-начальника». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пожилым мужчиной в мессенджере связался неизвестный, представившийся его бывшим руководителем. «Экс-начальник» сообщил, что персональные данные россиянина попали в руки преступников, и теперь они могут отправить его средства на финансирование ВСУ. Позже ему звонили якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга.

Пожилой россиянин поверил аферистам и последовал их инструкциям, перечислив часть сбережений на «безопасный счет». Другую часть накоплений он частями передавал курьерам злоумышленников. Когда счета пенсионера опустели, преступники перестали выходить на связь.

Пожилой казанец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб от действий мошенников составил почти 18 млн рублей.

Ранее московский пенсионер поверил мошенницам и лишился 61 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами