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Московский пенсионер поверил мошенницам и лишился 61 млн рублей

РЕН ТВ: в Москве пенсионер отдал мошенницам 61 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве 76-летний мужчина доверился мошенницам и потерял 61 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, неизвестные женщины начали звонить пожилому мужчине, представляясь сотрудницами ФСБ и Центробанка. Злоумышленницы убедили пенсионера обналичить деньги со своих счетов и передать их курьеру в одном из скверов, чтобы якобы сберечь средства.

Кроме того, мошенницы убедили пожилого россиянина отдать им золотые монеты общей стоимостью более 5 млн рублей, а также купить еще таких монет на 10 млн рублей — их он также передал аферисткам. Общий ущерб от действий злоумышленниц составил 61 млн рублей, они перевели все деньги в криптовалюту.

Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию. Стражи порядка установили двоих причастных к преступлению злоумышленниц. Ими оказались две безработные девушки из Новосибирской области в возрасте 18-ти и 19-ти лет, сообщили в столичной прокуратуре. В их отношении возбуждено уголовное дело, россиянкам предъявили обвинение.

Ранее мошенники обманули пенсионерку, решившую посмотреть в сети видео для взрослых.

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