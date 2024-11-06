Посольство России на Кубе предупредило туристов о надвигающемся шторме

Посольство России в Гаване предупредило туристов о приближении тропического циклона «Рафаэль», который пройдет через запад страны в среду. Сообщение о непогоде опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

По расчетам национальной метеослужбы, прохождение циклона через западные регионы страны, в том числе Гавану, ожидается 6 ноября, во второй половине дня. Ожидается, что шторм будет сопровождаться сильными грозами и проливными дождями, а в отдельных прибрежных районах есть вероятность подтоплений.

Посольство РФ рекомендовало российским туристам соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям местных властей и зарядить мобильные телефоны.

В конце октября три муниципалитета провинции Гуантанамо на Кубе серьезно пострадали от урагана «Оскар». Он пришел на Кубу 20 октября вечером, а 21 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что «Оскар» ослаб до тропического шторма, но по-прежнему представляет опасность для Кубы и близлежащих Багамских островов из-за угрозы внезапных наводнений.

3 ноября издание El Español писало, что древнеримская плотина, построенная 2000 лет назад, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса от наводнения. Она оказалась эффективнее современных гидротехнических сооружений и отвела от города потоки воды, что позволило ему избежать затопления и разрушений. В итоге Альмонасид-де-ла-Куба не пострадал от наводнения в отличие от других населенных пунктов.

Ранее глава Таганрога призвала жителей приготовиться к наводнению.