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Глава Таганрога призвала жителей приготовиться к наводнению

Глава Таганрога предупредила жителей о возможной эвакуации из-за наводнения

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Shutterstock

Глава Таганрога Светлана Камбурова призвала жителей города приготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в настоящее время специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе, вызванное сильным ветром. Сотрудники городского Управления защиты от ЧС обходят дома граждан, чье жилье находится под угрозой затопления, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды. Спасатели располагают необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, и дежурят в круглосуточном режиме.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности!» — написала глава Таганрога.

3 ноября сообщалось, что древнеримская плотина, построенная 2000 лет назад, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса от наводнения. Она оказалась эффективнее современных гидротехнических сооружений и отвела от города потоки воды, что позволило ему избежать затопления и разрушений. В итоге Альмонасид-де-ла-Куба не пострадал от наводнения в отличие от других населенных пунктов.

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