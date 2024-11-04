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Победу Харрис на выборах в США назвали «меньшим злом»

Die Welt: победа Камалы Харрис на выборах будет меньшим злом перед лицом Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Победа Камалы Харрис над Дональдом Трампом на президентских выборах в США станет «меньшим злом», а многие в мире не хотят, чтобы пост главы государства занял кто-то из этих кандидатов. Такую оценку дает немецкая газета Die Welt.

«Выбор меньшего из двух зол редко бывает хорошим решением. Но риск, связанный с президентством Дональда Трампа, слишком велик для мира», — говорится в тексте.

Как пишет газета, и Соединенные Штаты, и остальной мир измотаны последними месяцами президентской кампании. Более того, многие не хотят, чтобы ни Харрис, ни Трамп стали президентом, отмечается в материале. Die Welt считает, что кандидаты не выглядят «настоящими трансатлантиками».

«Немногие люди, занимающиеся вопросами безопасности в Европе, все еще питают иллюзию, что старший брат США будет защищать Запад в будущих кризисах и войнах так же надежно, как в предыдущие десятилетия», — говорится в тексте.

Позиция Камалы Харрис по внешней политике остается неясной, в то время как «Трампа нельзя положиться даже в самых фундаментальных вопросах политики безопасности», указывают авторы.

3 ноября сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Камала Харрис. Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

Ранее демократы предсказали ужасный исход победы Трампа на выборах.

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Выборы в США - 2024
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