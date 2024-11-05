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Петербурженка обвинила знакомого в жестоком изнасиловании

Neva.Today: в Петербурге женщина обвинила знакомого в жестоком изнасиловании

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Depositphotos

В Петербурге 36-летняя женщина обвинила своего знакомого в нападении и изнасиловании. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 4 ноября в Колпинском районе. Женщина обратилась за помощью в медицинское учреждение с травмами головы, ушибами и ссадинами на лице, а также гематомами на руках и ногах. Она рассказала, что получила эти повреждения после нападения своего знакомого. По словам петербурженки, мужчина жестоко ее изнасиловал, применяя физическую силу.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании после сеанса. При этом он обвинил женщину в том, что она заразила его ЗППП, и стал угрожать всем ее родственникам.

Ранее во Владикавказе сосед три года насиловал подростка.

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