Во Владикавказе сосед три года насиловал подростка

В Северной Осетии подросток заявил в полицию на соседа, который несколько лет насиловал его. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа 15».

14-летний мальчик познакомился с соседом в августе 2021 года, спустя несколько месяцев 39-летний мужчина пригласил школьника в гости и изнасиловал. Через некоторое время житель Владикавказа снова позвал ребенка к себе, мальчик отказался, тогда злоумышленник стал шантажировать его.

В течение трех лет подросток подвергался сексуальному насилию, в 2024 году он не выдержал и обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что в прошлом его судили за заведомо ложное сообщение о теракте. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске сотрудника Росгвардии обвинили в изнасиловании мальчика. Мужчина заманил в машину мальчика и, угрожая оружием, надругался. Подозреваемый отстранен от работы и взят под стражу. Возбуждено уголовное дело, автомобиль и оружие изъяты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ивановской области мигрант надругался над 12-летним мальчиком.