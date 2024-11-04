Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владикавказе сосед три года насиловал подростка

Во Владикавказе подросток обвинил соседа в изнасиловании

close
Ольга Цветцих/Unsplash

В Северной Осетии подросток заявил в полицию на соседа, который несколько лет насиловал его. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа 15».

14-летний мальчик познакомился с соседом в августе 2021 года, спустя несколько месяцев 39-летний мужчина пригласил школьника в гости и изнасиловал. Через некоторое время житель Владикавказа снова позвал ребенка к себе, мальчик отказался, тогда злоумышленник стал шантажировать его.

В течение трех лет подросток подвергался сексуальному насилию, в 2024 году он не выдержал и обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что в прошлом его судили за заведомо ложное сообщение о теракте. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске сотрудника Росгвардии обвинили в изнасиловании мальчика. Мужчина заманил в машину мальчика и, угрожая оружием, надругался. Подозреваемый отстранен от работы и взят под стражу. Возбуждено уголовное дело, автомобиль и оружие изъяты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ивановской области мигрант надругался над 12-летним мальчиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами