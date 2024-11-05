Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Италия сократила сроки оформления виз россиянам

Италия сократила срок рассмотрения заявок на визу для россиян до 40 дней

close
Shutterstock/FOTODOM

Италия сократила срок оформления шенгенских виз для граждан России до 40 дней. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра в Москве VMS.

В сообщении говорится, что сейчас срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 40 дней и более с даты подачи заявления. До этого срок оформления составлял до 60 дней.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего оформляют шенгенские визы через Италию и Францию.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Летом в России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения. Это в свою очередь привело к увеличению сроков рассмотрения документов.

С 1 октября 2024 года во многих консульствах, в частности, в Италии, Болгарии, Испании и Венгрии введены новые правила. Требования отличаются в деталях, но в основном сводятся к необходимости предоставить подробные сведения о трудовой деятельности.

Ранее названы ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами