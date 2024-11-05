Италия сократила сроки оформления виз россиянам

Италия сократила срок оформления шенгенских виз для граждан России до 40 дней. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра в Москве VMS.

В сообщении говорится, что сейчас срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 40 дней и более с даты подачи заявления. До этого срок оформления составлял до 60 дней.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего оформляют шенгенские визы через Италию и Францию.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Летом в России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения. Это в свою очередь привело к увеличению сроков рассмотрения документов.

С 1 октября 2024 года во многих консульствах, в частности, в Италии, Болгарии, Испании и Венгрии введены новые правила. Требования отличаются в деталях, но в основном сводятся к необходимости предоставить подробные сведения о трудовой деятельности.

Ранее названы ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу.