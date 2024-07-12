Названы ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу

Даже одна ошибка на бланке заявления на визу может привести к отказу в шенгене, пишет АТОР.

В первую очередь, вся информация по планируемой поездке должна быть достоверной. Заявители часто прикладывают неподтвержденные бронирования отелей или авиабилетов из-за чего получают отказы, предупредили туроператоры.

Во-вторых, важно перед подачей перепроверить указанные для связи номер телефона и email. Шенген могут не дать за указание заведомо ложных сведений в анкете. Более того, к отказу может привести даже пропущенный звонок из визового центра: сотрудник сочтет указанный номер недостоверным.

Кроме того, важно заполнить все поля о месте работы (адреса, телефоны, email работодателя) и способах дохода.

«Не все за этим следят, а сотрудник визового центра при приеме документов может поставить пометку «не хватает данных» и так далее. Лучше предусмотреть все моменты», — заключили эксперты.

С 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы для взрослых вырос с €80 до €90, для детей — с €40 до €45.

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