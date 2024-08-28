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Среди россиян резко вырос спрос на оформление Шенгенских виз

«Ъ»: в РФ значительно возрос спрос на оформление въездных виз в страны Шенгена

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Global Look Press

В России существенно увеличился спрос на оформление въездных виз в страны Шенгенского соглашения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, спрос на деловые и туристические визы в страны Шенгенского соглашения в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в полтора раза, на 51%.

Спрос на визы вызван ростом числа поездок российских граждан за границу. В свою очередь, растущий спрос и сокращение числа сотрудников в европейских консульствах, расположенных в городах России, привели к увеличению сроков рассмотрения документов. В частности, визовые центры Италии, по словам представителя компании, увеличили до двух месяцев срок рассмотрения документов. Консульства также ужесточили требования к документам заявителей.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несостоятельными обвинения в том, что выдача его страной льготных рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии представляет угрозу для Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что российские туристы отвернулись от Греции.

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