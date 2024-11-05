В Орловской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — отметил глава региона.

Он обратился к местным жителям с просьбой укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто в момент включения сирены находится на улице, — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Двумя часами ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал: «Внимание всем. Баллистика!». Развожаев призвал жителей и гостей города принять меры безопасности. Через 7 минут губернатор объявил об отмене воздушной тревоги в городе.

Практически одновременно с объявлением тревоги в Севастополе остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту — с 20:18 по 20:29 мск.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.