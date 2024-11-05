Воздушную тревогу объявляли в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем. Баллистика!» — написал он в 20:18 мск.

Развожаев призвал жителей и гостей города принять меры безопасности.

Через 7 минут губернатор объявил об отмене воздушной тревоги в городе.

«Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.

Практически одновременно с объявлением тревоги в Севастополе остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту — с 20:18 по 20:29 мск.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.