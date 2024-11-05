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Движение по Крымскому мосту временно перекрывали

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту во вторник было перекрыто с 20:18 по 20:29 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины перекрытия не уточнятся.

За день до этого движение вновь останавливали на 10 минут.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Ранее в Москве водителей предупредили об опасностях на дорогах.

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