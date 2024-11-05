После отравления собак разбросанными в Москве сосисками возбудили уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту отравления собак разбросанными по улице сосисками с неизвестным препаратом. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, неизвестный разбросал по улице куски сосисок с неизвестным веществом в виде белых таблеток внутри, чтобы причинить съедающим их животным боль и страдания. В результате пострадали как минимум две собаки, которым потребовалась ветеринарная помощь. Им были нанесены увечья в виде нарушения функций нервной системы идиопатической эпилепсии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Расследование находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

До этого стало известно, что инцидент произошел в районе Зюзино. Несколько собак попали в реанимацию, съев разбросанные там сосиски с таблетками.

Ранее собаководам рассказали, как помочь питомцу, если он пострадал от догхантеров.