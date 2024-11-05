Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После отравления собак разбросанными в Москве сосисками возбудили уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело после отравления собак разбросанными сосисками

close
Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело по факту отравления собак разбросанными по улице сосисками с неизвестным препаратом. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, неизвестный разбросал по улице куски сосисок с неизвестным веществом в виде белых таблеток внутри, чтобы причинить съедающим их животным боль и страдания. В результате пострадали как минимум две собаки, которым потребовалась ветеринарная помощь. Им были нанесены увечья в виде нарушения функций нервной системы идиопатической эпилепсии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Расследование находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

До этого стало известно, что инцидент произошел в районе Зюзино. Несколько собак попали в реанимацию, съев разбросанные там сосиски с таблетками.

Ранее собаководам рассказали, как помочь питомцу, если он пострадал от догхантеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами