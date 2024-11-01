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Несколько собак попали в реанимацию, отравившись разбросанными в Москве сосисками

В Москве несколько собак попали в реанимацию, отравившись сосисками

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Shutterstock

В Москве несколько собак попали в реанимацию с отравлением, съев разбросанные по улице сосиски с таблетками. Об этом сообщает агентство «Москва».

По информации агентства, в Зюзино несколько собак отравились разбросанными по району сосисками с таблетками. Животные попали в реанимацию, подробной информации об их состоянии не поступало. Что за препарат находился в лакомстве, также не уточняется.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Представитель столичного главка МВД РФ при этом отметил, что заявлений по факту произошедшего в отделы полиции на данный момент не поступало.

До этого собаководам рассказали, как помочь питомцу, если он пострадал от догхантеров. При подозрении, что пес отравился на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику.

Ранее собаководов призвали внимательнее следить за питомцами во время осенних прогулок.

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