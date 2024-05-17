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Собаководам рассказали, как помочь питомцу, если он пострадал от догхантеров

Кинолог Голубев: при отравлении собаку нужно немедленно доставить к врачу

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Depositphotos

Жертвами отравленных приманок догхантеров становятся не только бродячие собаки, но и домашние питомцы. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Если животное отравилось, ему важно своевременно оказать помощь, подчеркнул специалист.

«Только грамотные и оперативные действия хозяина могут спасти собаке жизнь. <...> При подозрении, что собака отравилась на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику», — сказал Голубев.

На отравление собаки, по его словам, указывает шаткая походка и дрожь, затем может начаться рвота или пойдет пена из пасти. Также могут наблюдаться потеря координации и судороги.

Кинолог добавил, что если путь до ветеринарной клиники занимает больше 30 минут, питомцу необходимо оказать первую помощь. Он посоветовал вызвать у собаки рвоту, влив ей в глотку кипяченую воду. Также можно взять 3% раствор перекиси водорода, развести его с водой в пропорции 1:1 и выпаивать животное (1 столовая ложка на 3 кг массы тела), отметил эксперт.

В марте этого года Telegram-канал «Это Москва» сообщал, что неизвестный разбросал фаршированное металлическими крючками мясо по территории ЖК «Москвичка» в Коммунарке. К тому времени было известно как минимум о трех пострадавших животных. Отмечалось, что их хозяева обратились в полицию, но добиться помощи от участкового на тот момент не смогли. Они стали изучать записи с камер видеонаблюдения, однако выяснилось, что на территории жилого комплекса есть слепые зоны, которые не попадают в объективы.

Ранее стало известно, что в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.

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