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Рабочий получил перелом позвоночника при обрушении перекрытий детсада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рабочий сломал позвоночник из-за обрушения перекрытий детсада

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Depositphotos

В Екатеринбурге 25-летний рабочий-мигрант получил перелом позвоночника в результате обрушения перекрытий строящегося детсада. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в строящемся здании детского сада, которое расположено возле торгового центра Veer Mall. Мужчина родом из Таджикистана, который прибыл в регион на заработки, оказался травмирован из-за частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Отмечается, что в больницу прибыл участковый уполномоченный, который опросит рабочего, чтобы установить детали и обстоятельства случившегося.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.

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