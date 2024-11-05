Рабочий получил перелом позвоночника при обрушении перекрытий детсада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 25-летний рабочий-мигрант получил перелом позвоночника в результате обрушения перекрытий строящегося детсада. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в строящемся здании детского сада, которое расположено возле торгового центра Veer Mall. Мужчина родом из Таджикистана, который прибыл в регион на заработки, оказался травмирован из-за частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Отмечается, что в больницу прибыл участковый уполномоченный, который опросит рабочего, чтобы установить детали и обстоятельства случившегося.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.