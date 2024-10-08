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Женщина выиграла в лотерею, когда возвращалась домой после проигрыша в казино

Возвращавшаяся после неудачного похода в казино американка выиграла $50 тысяч

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Shutterstock

В США женщина выиграла в лотерею по дороге домой после неудачного похода в казино. Об этом сообщает UPI.

Невезение, сопровождавшее жительницу Вирджинии во время посещения казино, отступило после того, как раздосадованная проигрышем женщина позвонила своим родным. Она покинула игорное заведение и села на поезд, но вскоре вышла на одной из станций, где купила на оставшиеся деньги лотерейный билет.

Американка немедленно проверила его, и он оказался выигрышным. Женщине, в одну секунду получившей $50 тыс., пришлось вновь звонить близким, чтобы сообщить, что удача вернулась к ней.

По словам победительницы, выигранные деньги пойдут на оплату счетов и благотворительность, а остаток она положит на накопительный счет.

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