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Воронежец избил игравших в мяч детей, потому что они ему мешали

В Воронеже мужчина избил игравших в мяч детей, потому что они ему мешали

В Воронеже мужчина набросился на детей, игравших во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 2 октября во дворе дома №15 на улице Шукшина, где несколько несовершеннолетних играли в мяч. Мужчина подошел к детям и набросился на них — он начал избивать мальчиков.

Мать двоих пострадавших мальчиков в возрасте 12 и 14 лет рассказала, что мужчина объяснил свои действия тем, что дети ему мешали. Отмечается, что после произошедшего на место вызвали полицейских и сотрудников ПДН — травмы несовершеннолетних зафиксировали.

До этого в Петербурге мужчина напал на бездомного и проломил ему голову. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. У него сломан висок и кость скулы, а также имеются ушибы по всему телу.

Ранее в Татарстане четверых мужчин арестовали за драку на дискотеке.

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