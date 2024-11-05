В Татарстане четверых мужчин арестовали за драку на дискотеке

В городе Заинске республики Татарстан арестовали четырех мужчин, которых подозревают в избиении двух братьев на дискотеке, поводом для возбуждения уголовного дела по подозрению в хулиганских действиях в составе группы стала видеозапись инцидента. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Заинского горсуда.

Так, под стражу заключили слесаря Артема Абакшина 1993 года рождения, братьев-водителей Сергея и Евгения Ершовых 1991 и 1992 годов рождения и электромонтажника корпорации «ТЭМПО» Алексея Дудина. Инцидент произошел 27 октября на территории ночного клуба «Летник» на улице Ленина. Пострадавшие получили многочисленные побои, ссадины и кровоподтеки, одному из них пришлось зашивать губу.

«Задержанные от дачи показаний на допросах отказались. Лишь в суде один подтвердил данные с камеры наблюдения о своей причастности к избиению», — добавили в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Ялуторовском районе Тюменской области будут судить местного жителя, который жестоко избил пожилого мужчину из-за сигареты, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее стало известно, что многодетная мать избивала мужа и троих детей и попала под следствие.