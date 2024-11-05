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На ЗАЭС прокомментировали сообщения о попытке ВСУ захватить станцию

ЗАЭС: станция достаточно защищена от попыток ВСУ захватить объект

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (АЭС) достаточно защищена от атак украинских войск и их попыток захватить энергообъект. Об этом заявила пресс-служба ЗАЭС в ответ на сообщения Минобороны РФ о предотвращении попытки захвата станции.

«Станция достаточно защищена. Мы вместе с российскими военными прилагаем все необходимые усилия для обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что попытки атак на ЗАЭС недопустимы, а «террористическое поведение» Киева угрожает развитию всей атомной отрасли.

5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, украинские формирования пытались взять ЗАЭС под свой контроль после провала операции по захвату аналогичного объекта на территории Курской области. Как сказал представитель ВС РФ, об этом свидетельствуют обнаруженные в октябре 2024 года планы операции ВСУ с названием «Короткое замыкание».

Ранее в МАГАТЭ заявляли о ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС.

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