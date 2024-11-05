Фигурант дела о взятках губернатору Пензенской области отправился на СВО

Экс-замглавы представительства Пензенской области при правительстве РФ Федор Федотов, фигурант дела о взятках губернатору региона Ивану Белозерцеву, отправился в зону СВО. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, 62-летний Федотов отсидел полсрока из 7,5 года в колонии строгого режима и подписал контракт с Минобороны. 5 ноября он отправился в зону проведения спецоперации.

Как заявил журналистам адвокат Федотова, бывший чиновник счел отправку на фронт своим долгом, «поскольку является кадровым военным» (Федотов служил в погранвойсках до 2002 года — прим. ред.). При этом всего через два года мужчина мог подать на УДО.

Другого фигуранта дела о взятках, бывшего сенатора и основателя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, 5 ноября освободили от наказания из-за состояния здоровья.

По версии следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-губернатор Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на сумму более 30 млн рублей. За полученные деньги и драгоценности экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией ОАО «ФАРМАЦИЯ».

По данному делу в свое время были арестованы Белозерцев, Шпигель, его жена Евгения, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Федор Федотов и Геннадий Марков.

Ранее стало известно, что задержанному по подозрению в подкупе экс-мэру Сургута избрали меру пресечения.