В Смоленске военкомат признал мужчину без головы ограниченно годным к службе

Жителя Смоленска, которого нашли на железнодорожных путях без головы, признали ограниченно годным к военной службе. Об этом сообщает Baza.

В октябре 2021 года на железнодорожных путях нашли тело 19-летнего Александра Л. У юноши была отделена голова. По факту происшествия возбудили уголовное дело, которое расследуется по сей день. В 2023 году следователь запросил в военкомате личное дело погибшего, при изучении которого вскрылись удивительные подробности.

В документах было указано, что на следующий день после гибели Александр прошел военно-врачебную комиссию. При осмотре он якобы жаловался на здоровье. Его направили на ЭЭГ, сделали аллергопробы. По итогам осмотра были составлены акты освидетельствования, которые подписали пять врачей разных специальностей. Юношу, который к тому времени уже погиб, признали ограниченно годным к военной службе.

Родственники Александра обратились с жалобой в прокуратуру с требованием провести проверку действий врачей на соответствие закону. О ее итогах Baza не сообщает, отметив лишь, что эксперты так и не смогли установить давность подписей и печатей в медицинских документах.

1 ноября сообщалось, что в России запустили реестр с электронными повестками в армию. В него будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например, при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД.

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Ранее сообщалось, что срок службы по призыву в России останется неизменным.