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Генштаб пообещал не менять срок службы по призыву в РФ

Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Срок службы по призыву в России останется неизменным. С таким заявлением выступил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, пишет «Красная звезда».

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей», — сказал он.

Генерал-полковник подчеркнул, что эта тема по-прежнему актуальна и продолжает обсуждаться. Он также обратил внимание, что для участия в выполнении задач спецоперации призывники «привлекаться не будут».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве в армию.

С 1 января верхнюю границу призывного возраста для срочной службы в РФ повысили с 27 до 30 лет. Как отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу» призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал.

Ранее в Генштабе ВС России раскрыли подробности осеннего призыва в армию.

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