Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Талдомском округе ввели карантин из-за попугайной болезни

В Талдомском округе Московской области установили карантин из-за орнитоза у птиц

close
Shutterstock

В Талдомском округе Московской области организовали карантинные мероприятия из-за обнаруженного орнитоза (попугайной болезни). Соответствующее распоряжение от 1 ноября опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Опасную инфекцию обнаружили рядом с деревней Кунилово Ермолинского сельского поселения. Там запретили ввозить и продавать птицу, также запрет распространился на инкубацию.

Карантин в округе будет действовать вплоть до отмены ограничительных мероприятий. Вскоре животных на этой территории обследуют, зараженных птиц будут уничтожать или лечить.

Проверке подвергнутся все птицеводческие хозяйства на территории, где установлен карантин.

Орнитоз — острое инфекционное заболевание, при котором наступает лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, ЦНС, печени и селезенки. Заболеванию подвержены люди, которые контактируют с зараженными птицами.

Переносчиками орнитоза могут быть голуби. Угроза заражения особенно актуальна весной, когда тысячи птиц возвращаются на улицы.

Люди, больные орнитозом, не представляют опасности для окружающих.

Ранее на Камчатке удалось остановить распространение птичьего гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами