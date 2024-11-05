В Талдомском округе ввели карантин из-за попугайной болезни

В Талдомском округе Московской области организовали карантинные мероприятия из-за обнаруженного орнитоза (попугайной болезни). Соответствующее распоряжение от 1 ноября опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Опасную инфекцию обнаружили рядом с деревней Кунилово Ермолинского сельского поселения. Там запретили ввозить и продавать птицу, также запрет распространился на инкубацию.

Карантин в округе будет действовать вплоть до отмены ограничительных мероприятий. Вскоре животных на этой территории обследуют, зараженных птиц будут уничтожать или лечить.

Проверке подвергнутся все птицеводческие хозяйства на территории, где установлен карантин.

Орнитоз — острое инфекционное заболевание, при котором наступает лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, ЦНС, печени и селезенки. Заболеванию подвержены люди, которые контактируют с зараженными птицами.

Переносчиками орнитоза могут быть голуби. Угроза заражения особенно актуальна весной, когда тысячи птиц возвращаются на улицы.

Люди, больные орнитозом, не представляют опасности для окружающих.

Ранее на Камчатке удалось остановить распространение птичьего гриппа.