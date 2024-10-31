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На Камчатке смогли остановить птичий грипп на птицефабрике

На Камчатке локализовали инфекцию на птицефабрике «Пионерское»

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Freepik.com

На Камчатке локализовали инфекцию на птицефабрике «Пионерское» — единственном подобном предприятии на территории региона. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Предприятие выдержит карантин и совместно с Россельхознадзором установит источник инфекции», — сообщили в правительстве Камчатки.

Птицефабрика «Пионерское» является крупнейшим предприятием в регионе, которое работает с 1960 года. Фабрика специализируется на производстве яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур «Пионерского» составляет около 200 тысяч птиц, а производство яиц составляет до 50 млн штук ежегодно.

До этого детские лагеря на школьных каникулах на Камчатке убрали из меню яйца из-за птичьего гриппа на птицефабрике.

Высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная болезнь, которая представляет опасность не только для животных, но и для человека. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики зафиксировали 26 октября.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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