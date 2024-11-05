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В компании Ворошилова заявили, что турниры по «Что? Где? Когда?» от IAIS — незаконные

Владельцы прав на «Что? Где? Когда?» заявили, что не имеют отношения к нежелательной IAIS

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Первый канал

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ассоциации IAIS из Лихтенштейна, которая объединяет зарубежных игроков спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга» и «Своей игры». В российской компании «Игра-ТВ», которую основали Владимир Ворошилов и Наталия Стеценко, заявили «Газете.Ru», что IAIS незаконно использует бренд «Что? Где? Когда?» «с момента основания».

«К нам обращаются за комментариями по поводу решения Генеральной прокуратуры Российской федерации о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS, Лихтенштейн). Эта организация на протяжении многих лет с момента своего создания незаконно использует названия «Что? Где? Когда?», «Спортивное Что? Где? Когда?», «Брэйн ринг», проводит чемпионаты и турниры по этим играм. Мы не имеем никакого отношения к деятельности этой организации. При этом официальные Чемпионаты России по игре «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», многочисленные турниры и чемпионаты областей и городов проводятся по нашей лицензии», — сказала руководитель пресс-службы «Игра-ТВ» Виктория Селиванова.

5 ноября Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной ассоциации интеллектуальных игр Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS) из Лихтенштейна, которая объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и похожих игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.

В ведомстве считают, что IAIS причастна к распространению в интернете информации, направленной на «дискредитацию властей России». По версии Генпрокуратуры, организация задействована в «инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России».

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность американской НПО Young Presidents Organization.

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