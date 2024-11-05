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Стали известны подробности атаки ВСУ многоэтажки Белгорода

Гладков: спасатели вынесли мужчину из атакованной ВСУ многоэтажки в Белгороде

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир в атакованном многоквартирном доме в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчину спустили с 5 этажа с помощью автолестницы. У жителя диагностировано отравление продуктами горения. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался», — написал губернатор.

Он также сообщил, что очаги возгорания ликвидированы. По информации служб, в результате атаки БПЛА в трех многоэтажных домах повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены 7 автомобилей.

5 ноября примерно в 15:35 украинский беспилотник влетел в квартиру жилого дома в Белгороде и сдетонировал. Взрывной волной выбило стекла в окнах, загорелся фасад.

Mash сообщал, что ВСУ использовали испанский беспилотник Columba при атаке по жилому дому в Белгороде. Впервые ВСУ применили эти дроны для атаки по территории России в ноябре 2023 года.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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