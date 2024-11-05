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Стало известно, каким беспилотником ВСУ атаковали многоэтажку в Белгороде

Mash: ВСУ атаковали дом в Белгороде испанским беспилотником Columba

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militaryfactory.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали испанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Columba при атаке по жилому дому в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, впервые ВСУ попытались атаковать этими дронами территорию России в ноябре 2023 года. Тогда они были подавлены станцией радиоэлектронной борьбы и уничтожены средствами противовоздушной обороны. Обломки этих беспилотников обнаружили в лесу около деревни Пасово в Заднепровском районе Смоленска. Российские специалисты изучили обломки БПЛА и выяснили, что дроны были оснащены кумулятивным зарядом КЗ-6 и взрывчаткой С-4 массой около 1,2 кг.

До этого Mash выяснил, что ВСУ запустили беспилотник, ударивший по дому в Белгороде, из населенного пункта Золочев в Харьковской области. Расстояние от Золочева до белгородского микрорайона «Новая жизнь» составляет около 50 км.

5 ноября примерно в 15:35 украинский беспилотник влетел в квартиру жилого дома в Белгороде и сдетонировал, в результате чего были повреждены три этажа дома и 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах, загорелся фасад. В настоящее время известно о пяти пострадавших, один из которых получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Внутри квартиры, куда попал дрон, находилась семья, по предварительным данным, дети с родителями. Mash сообщает, что близкие не могут выйти с ними на связь.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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