Пожарные локализовали возгорание в белгородской многоэтажке после атаки дрона

Пожарные локализовали возгорание в многоэтажном доме, который попал под удар украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия. Все оперативные службы и специалисты управ здесь. Очаг возгорания локализован», — написал он.

По его словам, управы начнут поквартирный обход, когда позволит обстановка. Сейчас в доме перекрыто газоснабжение, оно будет восстановлено после проверки работы системы в каждой квартире, добавил Демидов.

5 ноября примерно в 15:35 украинский беспилотник влетел в квартиру жилого дома в Белгороде и сдетонировал, в результате чего были повреждены три этажа дома и 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах, загорелся фасад. В настоящее время известно о пяти пострадавших, один из которых получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Внутри квартиры, куда попал дрон, находилась семья, по предварительным данным, дети с родителями.

До этого Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали испанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Columba при атаке по жилому дому в Белгороде. Вероятно, он был запущен из населенного пункта Золочев в Харьковской области.

Ранее момент удара по многоэтажке в Белгороде попал на видео.