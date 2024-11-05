Названо место запуска беспилотника, атаковавшего многоэтажку в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), ударивший по дому в Белгороде, из населенного пункта Золочев в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, расстояние от Золочева до белгородского микрорайона «Новая жизнь» составляет около 50 км.

5 ноября примерно в 15:35 украинский беспилотник влетел в квартиру, где находилась семья, и сдетонировал, в результате чего были повреждены три этажа дома и 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах, загорелся фасад.

В настоящее время известно о пяти пострадавших, один из которых получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по региону несколько десятков снарядов и дронов. В частности, один БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори. Водитель транспортного средства получил травмы средней степени тяжести, и ему понадобилась госпитализация.

Ранее часть белгородских дорог перекрыли из-за разбросанных мин.