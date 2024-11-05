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Момент удара по многоэтажке в Белгороде попал на видео

Очевидец снял на видео момент удара дрона по многоэтажке в Белгороде

Telegram-канал «Белгород — Молния» опубликовал видео момента удара беспилотника по многоэтажному дому в Белгороде.

Отмечается, что мужчина, снимавший видео, не пострадал.

«На кадрах момент удара по многоквартирному дому в Белгороде. На видео видно, что целенаправленно атакуют мирных граждан», — сообщает Telegram-канал «Пограничник из ада».

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что атаковавший дом в Белгороде дрон прилетел из Золочева Харьковской области.

Также Telegram-канал «Жесть Белгород» сообщал, что в результате прилета по многоэтажному дому пострадали пять человек.

Отмечается, что внутри квартиры, куда попал дрон, находилась семья, по предварительным данным, дети с родителями. По информации Mash, близкие не могут выйти с ними на связь.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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