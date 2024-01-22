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Россиянин стащил из магазина 26 пачек сыра и банку красной икры

Петербуржец украл 26 пачек сыра и банку красной икры из продуктового

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Яков Андреев/РИА «Новости»

В Петербурге вневедомственная охрана задержала похитителя пяти килограммов сыра (26 пачек) и банки красной икры из гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 21 января в сетевом магазине на Богатырском проспекте. Кражу заметили сотрудники торговой точки и успели нажать тревожную кнопку, пока злоумышленник не покинул место преступления. Прибывший наряд росгвардейцев задержал нарушителя. Им оказался 36-летний безработный местный житель.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Новосибирска пять раз пытался украсть один мандарин из магазина и был задержан.

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