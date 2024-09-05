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Россиянин похитил из магазинов 60 кг сыра с маслом и попал под суд

В Хакасии будут судить мужчину, укравшего из магазинов 60 кг сыра и масла

В Хакасии будут судить мужчину, который украл из магазинов 55 кг сыра и 5 кг сливочного масла. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии правоохранителей, житель города Абакана с января по июль этого года занимался магазинными кражами, маскируясь под пожилого человека. Злоумышленник надевал очки, объемную одежду и ходил с тростью. При этом мужчина выносил без оплаты только сыр и сливочное масло.

Общий ущерб, причиненный магазинам одной из торговых сетей, составил 32 тысячи рублей. Мужчина успел украсть 60 кг сыра и масла. Отмечается, что продукты он перепродавал на городском рынке.

Расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении серии краж и мелких хищений завершено. Материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сладкоежку, укравшую шесть килограммов шоколадок в Тюмени, заставили работать.

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